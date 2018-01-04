Трамп распустил созданную им комиссию по прозрачности выборов

Президент США Дональд Трамп распустил президентскую комиссию по прозрачности выборов, которую сам же сформировал в мае прошлого года. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома. По словам пресс-секретаря президента Сары Сандерс, Трамп подписал указ, "чтобы не ввязываться в бесконечные судебные тяжбы за счет налогоплательщиков".



В коммюнике, опубликованном Белым домом, в качестве причины роспуска комиссии указывается тот факт, что власти "многих штатов отказались предоставить информацию о голосовании на выборах".

Комиссия была создана после того, как президент США заявил, что от 3 до 5 миллионов человек проголосовали на выборах 2016 года незаконно, не имея должной регистрации. Трамп утверждал, что не смог завоевать поддержку абсолютного большинства избирателей на президентских выборах 2016 года из-за мошенничества с подсчетом голосов.

Комиссия запрашивала у властей штатов конфиденциальные данные, включая даты рождения и номера социального страхования избирателей. Правозащитные организации нескольких штатов до сих пор ведут судебные процессы против администрации Трампа, считая действия президентской комиссии незаконными. Критики деятельности комиссии заявляли, что она является частью кампании консерваторов по лишению права голосовать представителей национальных меньшинств и бедных слоев населения.