В Киеве назвали предварительную причину смерти Ноздровской

Украинская правозащитница, адвокат Ирина Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на главу пресс-службы Национальной полиции Киевской области Николая Жуковича. Таким образом, речь идет о насильственной смерти, отметил он. По словам Жуковича, экспертиза не подтвердила факт изнасилования Ноздровской.

Ранее первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой поручил полиции создать координационный штаб и привлечь специалистов для расследования уголовного дела по статье об умышленном убийстве.

Тело 38-летней женщины, которая исчезла 29 декабря, нашли 1 января в реке. По данным украинских СМИ, убийство Ноздровской может быть связано с расследованием гибели в результате ДТП осенью 2015 года ее младшей сестры Светланы Сапатинской. За рулем автомобиля, сбившего Светлану, находился племянник тогдашнего председателя Вышгородского районного суда Киевской области Дмитрий Россошанский. Экспертиза установила, что он вел машину в состоянии наркотического опьянения. Ноздровская долгое время добивалась в суде справедливого наказания для обвиняемого, за что подвергалась угрозам со стороны его родственников. После двух лет разбирательств Россошанского приговорили к 7 годам тюремного заключения. Недавно Апелляционный суд Киевской области почти добился освобождения мужчины из-под стражи по амнистии. Однако, учитывая позицию Ноздровской, за два дня до ее исчезновения суд все же отказался выпускать его на свободу и отправил дело на новое рассмотрение.

В Киеве 2 января около 200 человек провели акцию протеста у здания областного управления полиции, требуя найти убийц Ирины Ноздровской. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал расследование убийства правозащитницы "вызовом для Украины с точки зрения необходимости защиты справедливости".