Новосибирская область: при пожаре на фабрике погибли 10 человек

В Новосибирской области в результате пожара погибли 10 работников склада и производственного цеха на обувной фабрике в поселке Чернореченский. Как сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте происшествия, по предварительным данным, все погибшие, работавшие на предприятии граждане Китая.

Пожар возник около 9 часов утра в здании ангарного типа площадью 2 тысячи квадратных метров. Там загорелись материалы, предназначенные для производства обуви, и готовый товар.

По словам жителей, с места пожара идет сильный токсичный дым. Однако спасатели заявили, что "густой черный дым, образующийся при горении синтетических материалов, угрозы населению не представляет", сообщает "Сибирь.Реалии".

Лаборатория Роспортебнадзора не зафиксировала превышение допустимой концентрации токсичных веществ в воздухе.