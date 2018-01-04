Власти Латвии депортируют из страны журналистку ВГТРК

Власти Латвии депортируют из страны корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву. Об этом сообщает телеканал "Россия 24". По данным телеканала, Рига сочла пребывание Курлаевой в стране угрозой национальной безопасности. У журналистки есть 24 часа для того, чтобы покинуть Латвию.

Накануне из Латвии депортировали мужа Курлаевой – корреспондента телеканала "ТВ Центр" Анатолия Курлаева. В руководстве телеканала заявили, что Курлаев находился в Латвии с частным визитом. Репортер связал действия латвийских властей с работой над фильмом "НАТО у ворот". В его анонсе на сайте ТВЦ, в частности, обещаны "кадры секретной базы НАТО в рижских лесах".

В латвийском МИДе не назвали конкретные причины депортации журналистов. В ведомстве отметили, в прошлом году в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в страну, внесли около 100 человек. Часть из них попала в список, в частности, из-за недружественного отношения к Латвии.

