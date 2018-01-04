УПЦ предложила обмен пленными по принципу "10 на 10"

Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата подала список для обмена пленными между Киевом и пророссийски настроенными сепаратистами самопровозглашенных Луганской и Донецкой "народных республик". Об этом на встрече с освобожденными украинскими военнослужащими заявил предстоятель УПС митрополит Онуфрий, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам митрополита, УПЦ предлагает провести обмен по принципу "10 на 10". Митрополит также сообщил, что списки уже переданы сепаратистам. Сам обмен пленными, по словам главы УПЦ, является "светлым событием". Онуфрий также призвал освобожденных украинцев присоединиться к процессу обмена. О том, когда именно может произойти обмен, не уточняется.

Украинские военные и сепаратисты обменялись пленными 27 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорск" вблизи города Горловка Донецкой области. Киев передал 238 человек в обмен на 74 пленных.