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Киев и сепаратисты "ДНР" и "ЛНР" обменялись пленными

Украинская сторона в ожидании обмена пленными, 27 декабря 2017 года

Украинские военные и сепаратисты самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" обменялись пленными.

Изначально предполагалось, что Киев передаст "ДНР" и "ЛНР" 306 человек в обмен на освобождение 74 украинских пленных. Однако позднее выяснилось, что Украина передала самопровозглашенным республикам только 238 человек, поскольку 48 пленных были освобождены еще до начала обмена, а еще 25 человек отказались возвращаться на территории, подконтрольные пророссийским сепаратистам. Число пленных, переданных украинской стороне, осталось неизменным. Среди освобожденных украинцев военные и гражданские лица, в том числе историк-религиовед Игорь Козловский. Он находился в плену на территории "ДНР" с января 2016 года.

Обмен пленными прошел на контрольно-пропускном пункте "Майорск" вблизи города Горловка Донецкой области. Он начался на два часа позднее запланированного, хотя транспорт с пленными прибыл вовремя. Сепаратисты обвинили Украину в нарушении договоренностей. По их мнению, Киев якобы вопреки обещаниям не перекрыл дороги к месту обмена.

Киев и сепаратисты "ДНР" и "ЛНР" обменялись пленными
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После обмена освобожденных украинцев на вертолетах отправят в Харьков. Там, как ожидается, они встретятся с Порошенко, а затем направятся домой.

Киев утверждает, что сепаратисты продолжают удерживать не менее 144 граждан Украины. Всего за три года вооруженного конфликта в Донбассе были освобождены из плена или найдены свыше трех тысяч украинцев, еще около четырехсот пропали без вести.

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