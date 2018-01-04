"Спасти и сохранить"

В Петербурге в четверг прошла акция “Зеленой коалиции Петербурга”. Это объединение возникло в конце декабря после того, как городские депутаты отказались вернуть полтора десятка рекреационных зон в перечень зеленых насаждений общего пользования. В одиночных пикетах участвовали активисты из 27 движений и инициативных групп, в том числе из “Живого города”, “Охтинской дуги”, “Гражданина Пушкина”. На Невском проспекте также стояли защитники парка "Малиновка", много лет выступающие против строительства храма на территории парка, защитники Удельного парка, через который хотят провести автотрассу, защитники Баболовского парка, который застраивается, несмотря на многочисленные решения судов о незаконности стройки, а также защитники охранной зоны вокруг Пулковской обсерватории. В этот же день участники пикетов обнародовали "Зеленый манифест", призвав граждан к активной защите парков и скверов. Организаторы пикетов подчеркивают, что это первая общегородская акция – в ближайшее время планируется провести массовые пикеты против уничтожения зеленых зон по районам, а на 4 февраля намечен общегородской митинг.