США и Южная Корея отказались от учений во время Олимпиады

Соединенные Штаты и Южная Корея отказались от проведения совместных военных учений во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане.

Об этом было объявлено по итогам состоявшегося в четверг телефонного разговора президентов двух стран - Дональда Трампа и Мун Чже Ин. Сообщается, что Трамп намерен направить на Олимпиаду представительную американскую делегацию, в которую войдут и члены его семьи.

В ходе разговора Трамп приветствовал возобновившийся диалог между КНДР и Южной Кореей - сообщает официальный Сеул. В твиттере президент США назвал возобновление контактов Сеула и Пхеньяна "хорошим делом", отметив свою роль в достижении результата: "неужели кто-то думает, что диалог между Северной и Южной Кореей был бы возможен без моей твердой и сильной позиции и гтовности использовать всю нашу мощь против Северной Кореи" - написал Трамп.

Пхеньян ранее резко осуждал планы провести учения во время Олимпиады, утверждая, что речь идет о подготовке к вторжению в КНДР.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в среду приказал начать переговоры с Южной Кореей через специальную закрытую линию связи в демилитаризованной зоне на границе двух стран. Сеул приветствовал этот шаг. Первые контакты с использованием этой линии в четверг, однако, не привели к каким-либо договоренностям о начале полноформатных переговоров.

