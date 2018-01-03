Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей через специальную закрытую линию связи в демилитаризованной зоне на границе двух стран. Об этом сообщает Reuters.



В администрации президента Южной Кореи этот шаг Ким Чен Ына назвали "значительным достижением", отмечает агентство. Накануне Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне 9 января.

Ранее в новогоднем обращении северокорейский лидер заявил, что Пхеньян открыт к диалогу с Сеулом и собирается направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхан. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал желание Ким Чен Ына. По словам южнокорейского президента, Олимпиада поможет приблизиться к миру на Корейском полуострове. Оргкомитет Олимпиады счел стремление Пхеньяна принять участие в зимней Олимпиаде демонстрацией мирных намерений.