Индекс Dow Jones впервые в истории превысил отметку в 25 000 пунктов

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Индекс Dow Jones в четверг впервые в истории превысил отметку в 25 000 пунктов.
Агентство Reuters сообщает, что фондовые индексы США демонстрируют рост после обнародования доклада об увеличении числа рабочих мест в частном секторе до 250 тысяч.
Также сообщается, что рост обусловлен повышением цен на сырье и позитивными статистическими данными.
Промышленный индекс Доу - Джонса существует с конца XIX века и предназначен для отслеживания развития американских фондовых рынков на основе усредненной статистики крупнейших компаний в США.
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