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Индекс Dow Jones впервые в истории превысил отметку в 25 000 пунктов

Нью-Йоркская Фондовая биржа, архивное фото

Индекс Dow Jones в четверг впервые в истории превысил отметку в 25 000 пунктов.

Агентство Reuters сообщает, что фондовые индексы США демонстрируют рост после обнародования доклада об увеличении числа рабочих мест в частном секторе до 250 тысяч.

Также сообщается, что рост обусловлен повышением цен на сырье и позитивными статистическими данными.

Промышленный индекс Доу - Джонса существует с конца XIX века и предназначен для отслеживания развития американских фондовых рынков на основе усредненной статистики крупнейших компаний в США.

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