США внесли 10 стран в список нарушителей религиозных свобод

Соединенные Штаты внесли Таджикистан, Туркмению и Узбекистан в число 10 стран, "вызывающих особую обеспокоенность" в связи с нарушениями свободы совести и подавлением религиозных свобод.

В заявлении, опубликованном Госдепартаментом США в четверг, говорится о включении в этот список также Ирана, Китая, Северной Кореи, Мьянмы, Эритреи, Судана и Саудовской Аравии. Это те же самые страны, что были включены в список и в прошлом году.

В заявлении Госдепартамента отдельно отмечен Пакистан – в Вашингтоне обеспокоены "серьезными нарушениями религиозных свобод" в этой стране.

В последние дни в отношениях между США и Пакистаном выросла напряженность. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Исламабад в недостаточном уровне сотрудничества в борьбе с терроризмом. "За последние 15 лет они получили от нас 33 миллиарда долларов, мы же не получили от них ничего", – написал Трамп. Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли подчеркнула, что Вашингтон пока решил не перечислять Исламабаду 255 миллионов долларов в рамках сотрудничества в борьбе с терроризмом. Пакистанские власти протестуют против заявлений Вашингтона.