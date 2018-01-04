США приостанавливают помощь Пакистану в сфере безопасности

Соединенные Штаты решили приостановить оказание помощи Пакистану в сфере безопасности до тех пор, пока Исламабад не примет "решительные меры" против афганских талибов и исламистских отрядов так называемой "сети Хаккани".

Об этом заявила в четверг представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, не приведя подробностей. Ранее Соединенные Штаты уже заморозили выделение Пакистану 255 миллионов долларов на приобретение военного оборудования.

Отношения между США и Пакистаном обострились в последние дни после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подверг Исламабад резкой критике. Трамп обвинил Пакистан в укрывательстве исламистских боевиков, с которыми США ведут войну в Афганистане. “За последние 15 лет они получили от нас 33 миллиарда долларов, мы же ни получили от них ничего, кроме вранья“, написал Трамп в твиттере. Власти Пакистана отвергли обвинения, заявив, что всегда были верными союзниками Соединенных Штатов в борьбе с терроризмом.