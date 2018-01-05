Власти США пересмотрели отношение к легальной марихуане

Министр юстиции США Джефф Сешнс принял решение отказаться от политики администрации Барака Обамы, которая предусматривала, что федеральные прокуроры не препятствуют законодательному процессу легализации марихуаны в отдельных штатах. Об этом сообщает "Голос Америки".

В четверг Сешнс выпустил официальное уведомление о том, что выращивание и распространение марихуаны может считаться преступлением, даже если это разрешается законами на уровне штата. Прокуроры будут возбуждать уголовные дела, исходя из того, насколько опасным для общества будет тот или иной случай.



Решение Сешнса последовало через четыре дня после того, как производство, хранение, перевозка и продажа марихуаны были легализованы в Калифорнии – шестом штате США, который пошел на этот шаг. В федеральном законе Соединенных Штатов марихуана по-прежнему классифицируется как запрещенное наркотическое средство. По прогнозам, к 2021 году объем рынка легальной марихуаны достигнет 23 миллиардов долларов.

Ряд губернаторов и законодателей от обеих партий подвергли критике решение министерства юстиции. Они отметили, что переориентация правоохранителей на легальную марихуану приведет к выделению меньших ресурсов на борьбу с "опиоидной эпидемией". Кроме того, они считают, что федеральные власти не должны вмешиваться в дела штатов.