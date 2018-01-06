Вагон путинского бронепоезда

В декабре в Петербурге открылся музейно-выставочный комплекс "Россия – моя история" – один из 16 подобных комплексов, уже построенных в разных российских городах.

Историки считают: здесь представлена фейковая история, поданная под православно-самодержавным соусом

Экспозиция исторического парка, построенного на том месте, где собирались возвести Музей блокады, но так и не возвели, готовилась Патриаршим советом по культуре и Фондом гуманитарных проектов во главе с епископом Тихоном (Шевкуновым). Два основных зала исторического парка, стоившего 1 миллиард 700 тысяч рублей, повествуют о российской истории с древнейших времен до наших дней, еще один зал – отдельно об истории Петербурга.

Реакция профессиональных историков, ознакомившихся с парком, была резко отрицательной: они считают, что там представлена антинаучная, фейковая история, поданная под православно-самодержавным соусом. О том, кому сегодня нужны тенденциозные исторические парки с несуществующими фактами, перевранными цитатами и архаичным пафосом православия-самодержавия-народности, мы говорим с историками – кандидатом исторических наук Даниилом Коцюбинским и профессором Высшей школы экономики Адрианом Селиным.

– Даниил, вроде бы музей – дело хорошее, что же все так ожесточенно набросились на этот исторический парк?

– Не все музеи одинаково полезны. Известно, что в Третьем рейхе тоже были мемориалы, которые потом пришлось уничтожать, как, например, огромный мемориал швейцарского нациста Густлоффа.

Почему возмущены историки и граждане? Во-первых, там есть ложные факты, не подтвержденные источниками, фейковые цитаты – часть из них уже признали таковыми сами устроители. Мне удивительно, как это они, признавая фальсификацию на выставке, говорят: ну и что? Так вы убейтесь об стену, закройтесь на санацию – нет, Тихон Шевкунов спокойно говорит о снятых цитатах, которые уже изобличены, но там остаются цитаты, которые по-прежнему изобличаются.

Не все музеи одинаково полезны

Все историки, посетившие выставку, указывают в своих публикациях, какие исторические факты не соответствуют действительности. Их возмущает сказочность, недостоверность этой экспозиции. А гражданская позиция касается того, что есть разные виды исторической памяти, которая всегда идеологизирована, ее занимают вопросы, что такое хорошо и что такое плохо – в отличие от науки, которая индифферентна. Так вот, что такое добро и зло с точки зрения цивилизованного человека в начале XXI столетия? Хорошо – это то, что утверждает гуманистические ценности, плохо – то, что их попирает.

Эта экспозиция построена на тотальном отрицании человеческого начала в истории и на тотальном утверждении государственнического, идеократического, конспирологического начала в исторической памяти и в истории. А поскольку при помощи правдивых фактов утвердить приоритет государства над личностью невозможно – именно поэтому на этой выставке столько подтасовок и лжи. Все-таки мы – наследники памяти о ХХ столетии, о Большом терроре, о Второй мировой войне, и эта память даже людей нелиберального склада заставляет сочувствовать жертвам – простому человеку, которому было плохо, который погибал, у которого расстреливали близких, чьи члены семьи гибли на фронте.

В памяти у людей, переживших ХХ столетие, остается очень серьезная гуманистическая составляющая. Именно ее уничтожает экспозиция – за счет фальсификаций. Конечно, это вызывает у меня протест – и как у гражданина, и как у историка.

– Адриан, вы согласны с Даниилом?

Мы видим отказ от подлинности, дидактичность и пугающее навязывание некой концепции

– Да, конечно. Прежде всего, это не музей. Мы видим там отказ от подлинности, видим дидактичность и пугающее навязывание некой концепции. Пугают также слова некоторых наших руководителей о том, что это будет как-то включено в школьные программы, – и я очень хорошо представляю, как туда потянутся школьные группы. Ведь для современного обывателя доступность и вложенные деньги – это уже авторитет, и обычный учитель истории в поисках популярного жанра действительно приведет туда детей. И ведь все это еще объявляется пособием для сдачи ЕГЭ, там и тест есть; я его проходил – пробил восемь из десяти по домосковской истории. В общем, у меня ощущение проигравшего – никто не будет это сносить, как мемориал Густлоффу.

– Значит, это очень грамотный ход – с ЕГЭ.

– Да, с научной точки зрения все сделано тяп-ляп, а с точки зрения пиар-продвижения продукта все очень грамотно. Говорят, это делали шевкуновские студенты. И потом, там использован тот же ход, который используется в книжных магазинах, где книги Николая Старикова соседствуют с книгами Василия Ключевского, который их как бы легитимизирует. Вот и здесь цитаты из всяких министров соседствуют с цитатами из Бродского – в этом-то и опасность, все подано очень доступно для людей, особенно для тех, кто привык не читать, а пользоваться гаджетами.

Там есть отдельный петербургский зал – они говорят, там все по-другому. Но я не могу представить, чтобы люди, пришедшие в этот парк истории, прошли мимо основных залов и проследовали только в петербургский – им же не по нему сдавать ЕГЭ!

– Даниил, раз уж мы коснулись этого зала – может ли существовать история города без "ленинградского дела", без постановления о журналах "Ленинград" и "Звезда"?

Экспозиция построена на тотальном отрицании человеческого начала в истории

– Нет, разумеется. С моей точки зрения, петербургскую экспозицию пытались создать как некую редуцированную версию истории города, но такая попытка мне кажется недопустимой: говорить о Петербурге только с точки зрения информационно-транспортных потоков, как поведала мне одна из создательниц этой экспозиции, странно и некорректно. Как можно говорить об истории города в ХХ веке без политики, без репрессий, обрушившихся персонально на наш город, без депортаций 20–30-х годов, без "ленинградского дела"? И без гуманистического показа блокады, с указанием тех преступлений, которые совершали хозяева города, а не только нацисты… Это должен быть разговор в русле, проложенном Граниным и Адамовичем, а не в русле советских ура-патриотических директив – "город сражался, город выстоял"...

А как можно говорить о Петербурге без всего того, что сделало его, по выражению поэта Орлова, "великим городом с областной судьбой"? Это тоже предательство истории родного города, которая, с моей точки зрения, – не часть истории России, это история Невского края, где люди жили до России и будут жить после России, потому что все на свете преходяще. И как можно говорить: мы будем создавать этот зал, имея в виду, что Пушкин – это не петербургская история, а открытие Пушкинского дома – петербургская, – что это за самокастрация?

Надо называть вещи своими именами – это был построен очередной вагон путинского предвыборного бронепоезда под названием "Россия – моя история". Мы имеем дело с воинствующим пропагандистским агрегатом в виде таких опорных пунктов, которые открыли по всей стране. Его цель понятна – легитимировать власть в рамках тех слов, которые она использует и которые граф Уваров оформил еще в первой трети XIX века, – "самодержавие, православие, народность". Образованный класс уже тогда отторг эту идеологию, и возрождать ее сегодня и нелепо, и вредно.

Был построен очередной вагон путинского предвыборного бронепоезда под названием "Россия – моя история"

Я не думаю, что этот проект так уж хорошо воспримут – слишком уж очевиден афронт, данный экспертами, и я не верю, что он поможет сдавать ЕГЭ, – скорее создаст школьникам проблемы. Мы читаем в зале, посвященном IX–X векам, что крещение Руси состоялось в 866 году – это фейк, нонсенс! Если школьники напишут это в ЕГЭ, им поставят двойку – в ЕГЭ будет корректная дата, 988 год. А 866 – это вытащенные из интернета бредни, и они тут не единственные. Так что, думаю, и учителя в итоге должны возмутиться – даже этот патриотический ЕГЭ не такой фантастичный с точки зрения фактологии, как эта экспозиция.

– Да, с одной стороны, хочется думать, что если все историки будут против, то все это не принесет такого вреда, но с другой стороны, если представить, что в этот парк истории поведут строем курсантов, учеников колледжей, кадетов, то никто не будет особенно разбираться. Как вы считаете, Адриан?

– Не будет. Во-первых, есть запрос на популярные тексты, уже были попытки написать их – но с моей точки зрения, они неудачные. Давайте вспомним – первый исторический парк открылся в Екатеринбурге – понятно, там есть чудесный Ельцин-центр. Когда я увидел, как многие мои екатеринбургские друзья и коллеги участвуют в создании регионального компонента, у меня уже возникло некоторое смущение.

Единственное, что отрадно, – в связи с открытием исторического парка в Петербурге эксперты стали туда ходить, и гражданское перевесило политическое. И это главное – у большинства людей с совершенно разными взглядами: этатистов, регионалистов – низкокачественное идеологическое устремление вызывает брезгливость.

Это действительно сделано студентами с использованием Википедии, но, как сказал кто-то в Фейсбуке, Википедия лучше: ее хоть можно править. И когда некоторые историки говорят: давайте напишем рецензию, поможем все исправить, – я говорю: нет ребята, не получится. Это надо как с мемориалом Густлоффа, только так. Это большие вложения, это рабочие места, там в гардеробе работают пожилые дамы, там получают работу много не худших студентов, это социально очень серьезно. Это не уничтожить, и это не исправить.

У большинства людей с совершенно разными взглядами низкокачественное идеологическое устремление вызывает брезгливость

Сегодня многие готовы об этом говорить и писать. Я уверен, что очевидные ляпы организаторы поправят и контент немного улучшится. Но тут дело не в контенте, а в общей установке. Там же есть история XXI века! Меня потрясло, что события 2011–2012 годов там представлены в ряду цветных революций. Там написано: "попытка болотной революции". Господи, коллеги, что – события 2011–2012 года – это революция?! Вы считаете, что революция выглядит так? Это смешно, но это так подается, и дети так и будут думать! Я не знаю, как это поправить.

– Даниил, вот Адриан говорит, что поправить ничего нельзя, что чем лучше будет экспозиция, тем хуже будет ее действие. Вы согласны с этим?