Миграционная служба Украины не лишала Поклонскую гражданства

Государственная миграционная служба Украины утверждает, что депутат Госдумы России Наталья Поклонская по-прежнему имеет украинское гражданство. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Сергей Лещенко в эфире украинского телеканала News One.

По словам депутата, он направил запрос о гражданстве Поклонской в Государственную миграционную службу и получил от нее ответ, что Поклонская не была лишена гражданства, поскольку для этого нет оснований.

В октябре прошлого года украинские власти заявили, что ни одно из ведомств страны не подтверждало, что Поклонская когда-либо была лишена гражданства Украины.

Наталья Поклонская до 2014 года работала в прокуратуре Украины, а весной 2014-го российские власти назначили ее "прокурором республики Крым" – в этой должности она осталась и после аннексии полуострова. С 2016 года она заседает в Госдуме. В октябре Поклонская заявила, что указ о лишении ее гражданства Украины подписал бывший президент страны Виктор Янукович в марте 2014 года. В это время Янукович уже был отстранен от власти и находился в России. Однако, как утверждает Поклонская, он и тогда еще "был легитимным президентом".

В ответ на заявления Лещенко Поклонская написала, что "гражданство у нее одно – России", и в то же время заявила: "Народы России и Украины неделимы. Мы один народ, веками вместе".

Лицам с двойным гражданством запрещено избираться в Госдуму России.