На выставке Джока Стерджеса в Москве произошёл инцидент

Трое активистов движения SERB задержаны 6 января на выставке фотографа Джока Стерджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве. Один из "сербовцев" разлил на полу под фотографией фотографией жидкость с неприятным запахом. Об этом рассказал лидер движения Игорь Бекетов, передает "Интерфакс".

По словам Бекетова, вместе с ним был задержан активист Игорь Брумель и оператор. Бекетов рассказал, что активисты увидели фотографию, где обнаженная женщина обнимает обнаженного ребенка и потребовали объяснений у организаторов выставки. Организаторы не стали комментировать фотографии, тогда "сербовцы" позвонили в прокуратуру Москвы и полицию. Вскоре приехали полицейские.

Со слов Бекетова следует, что националисты были разочарованы отсутствием решительных мер со стороны полиции. И тогда один из них выплеснул под фотографию дурно пахнущую жидкость.

В пресс-службе Центра Люмьер телеканалу "Дождь" рассказали, что на выставке никого не задерживали. Активист Игорь Брумель рассказал корреспонденту телеканала, что полиция сопроводила их к выходу, в фойе центра были написаны объяснительную о причинах вызова полиции. По словам Брумеля, их не задерживали и в отделение не доставляли.