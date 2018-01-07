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В Стокгольме при взрыве у станции метро ранены два человека

Полиция оцепила станцию метро "Варбю Гард"

Двое человек получили ранения, причем один – тяжелое, при взрыве у входа на станцию метро "Варбю Гард" в Стокгольме, который произошел в воскресенье. Сообщается, что тяжело ранен мужчина в возрасте около 60 лет. Полиция сообщает, что он поднял с земли предмет, который взорвался. Позже пострадавший был доставлен в больницу, сообщает агентство ДПА.

Пострадавшая женщина в возрасте около 40 лет также доставлена в больницу, но о ее состоянии не сообщается, информируют шведские СМИ.

Полиция оцепила участок у входа в станцию метро "Варбю Гард" и проводит расследование. Станция закрыта.

Таблоиды Aftonbladet и Expressen сообщили, что взрыв был вызван ручной гранатой, однако представитель полиции Свен-Эрик Олссон отказался подтвердить эти сведения.

"Варбю Гард" находится в муниципалитете Хаддинг, южном пригороде Стокгольма.

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