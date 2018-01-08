В Лос-Анджелесе назвали победителей премии "Золотой глобус"

В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения премии "Золотой глобус" – одной из самых значимых наград в мире кино и телевидения.



Лучшей драмой была признана картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха. Также фильм получил "Золотой глобус" за лучший сценарий, лучшую женскую (актриса Фрэнсис Макдорманд) и лучшую мужскую роль второго плана. Картина рассказывает о том, как мать-одиночка пытается добиться от полиции расследования убийства дочери.

Гэри Олдмен стал лучшим драматическим актером за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена". Приз в номинации "Лучший режиссер" получил Гильермо дель Торо за фильм "Форма воды".

"Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический сериал" завоевал "Рассказ служанки", обойдя "Игру престолов". Исполнительница главной роли в нем Элизабет Мосс стала лучшей актрисой в драматическом сериале.

В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" победу одержала картина "На пределе" производства Германии и Франции. Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь", также представленный в этой номинации, остался без награды.





Многие американские актрисы заявили, что придут на 75-ю церемонию вручения "Золотого глобуса" в нарядах черного цвета – в знак протеста против домогательств и сексуального насилия в киноиндустрии (а также в знак солидарности с пострадавшими от него).

В последние месяцы в США разгорелось множество скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. Первым в домогательствах и изнасилованиях был обвинен голливудский продюсер Харви Вайнштейн. В начале января в США около 300 человек – актрисы театра и кино, сотрудники киноиндустрии и телевидения основали движение Time's Up ("Время вышло"), в рамках которого намерены бороться с сексуальным насилием и дискриминацией.