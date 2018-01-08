SpaceX произвела первый запуск ракеты в этом году

Американская частная космическая компания SpaceX произвела первый запуск в 2018 году.

В ночь на 8 января стартовавшая с мыса Канаверал ракета Falcon 9 вывела на орбиту секретный спутник Zuma, заказанный правительством США для неназванной миссии. После того как вторая ступень ракеты успешно отсоединилась, многоразовая первая ступень Falcon 9 приземлилась на посадочную площадку. В марте компания Илона Маска впервые в истории запустила уже побывавшую в космосе первую ступень ракеты. По оценкам экспертов, это значительно снижает стоимость запусков.

В 2017 году впервые с 2003 года Соединенные Штаты значительно опередили другие страны по числу космических запусков. С американских космодромов было запущено 29 ракет-носителей. Все запуски были успешными. Летом SpaceX намерена провести первый испытательный запуск корабля Dragon 2 с двумя астронавтами на борту.