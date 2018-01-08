В "Аэрофлоте" объяснили, за что сняли жену Аршавина с рейса

В компании "Аэрофлот" объяснили, что сняли с рейса Москва – Алма-Ата жену футболиста Андрея Аршавина вместе с детьми и няней из-за "деструктивного поведения" и неподчинения требованиям экипажа. Об этом говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Как написала в рапорте старшая бортпроводница, Алиса Аршавина проигнорировала правила авиакомпании и попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, хотя у нее был билет в экономический класс. Один из детей Аршавиной не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение. Кроме того, за 200 метров до взлетно-посадочной полосы Аршавина отстегнула свой ремень безопасности. В авиакомпании сообщили, что, пытаясь оказать давление на экипаж, который сделал ей несколько предупреждений, Алиса Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ.

Инцидент произошел 6 января. Сама Аршавина в инстаграме написала, что ее высадили из самолета "лишь за то, что в бизнес-классе дурно пахло". Она пояснила, что пыталась в самолете поменять ребенку памперс. Аршавина утверждает, что ссоры с экипажем не было и предупреждений она не получала.

Ранее в Уголовный кодекс России были внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте. С июня 2018 года авиакомпании получат право включать в "черные списки" деструктивных пассажиров и в дальнейшем отказывать им в перевозке.