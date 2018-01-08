МИД Германии заступился за бывшего деятеля компартии Вьетнама

МИД Германии настаивает на том, чтобы начавшийся в Ханое суд над похищенным в Берлине бывшим функционером коммунистической партии Вьетнама соответствовал нормам международного права. В связи с началом судебного процесса по делу Чинь Суан Тханя правительство Германии выступило с резкой критикой властей в Ханое. Берлин осудил похищение как неприемлемое нарушение международного права и подрыв доверия между двумя странами. С таким заявлением выступил 8 января представитель МИД ФРГ.

По его словам, внешнеполитическое ведомство Германии настаивает на том, чтобы судебный процесс соответствовал "высоким правовым требованиям", и ожидает от Ханоя сигналов, направленных на преодоление кризиса доверия. Адвокат Чинь Суан Тханя Петра Шлагенхауф не верит, что суд над ним будет соответствовать требованиям правового государства. Вьетнамские власти до середины октября не допускали к Чинь Суан Тханю адвокатов. Самой Шлагенхауф официальный Ханой отказал во въезде в страну к началу судебного разбирательства.

51-летний бывший функционер Компартии Вьетнама, попросивший убежище в Германии, был похищен в Берлине в июле 2017 года и насильно доставлен на родину. Его обвиняют в нанесении убытков государственному нефтегазовому концерну PetroVietnam, главой которого он являлся, а также в получении взятки в 500 тысяч евро. Кроме него, на скамье подсудимых оказались 20 бывших высокопоставленных партийных деятелей. Об этом сообщила "Немецкая волна".