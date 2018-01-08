В Германии арестован бывший участник сербских военных отрядов

В Боснии и Герцеговине прокуратура заявила об аресте в Германии бывшего участника вооружённых формирований боснийских сербов. Он подозревается в совершении военных преступлений во время войны на Балканах после развала Югославии в первой половине 1990-х годов. Представитель прокуратуры объявил 8 января, что 51-летний Милорад Обрадович был арестован в окрестностях Мюнхена согласно международному ордеру, выданному в Сараеве.

Власти Германии начали процедуру экстрадиции Обрадовича. Он обвиняется в участии в задержаниях 120 боснийских мусульман в районе города Приедор в июле 1992 года. В обвинительном заключении указывается, что задержанные гражданские лица были убиты, трое из них - лично Милорадом Обрадовичем.

Ранее, в декабре, по тому же делу был арестован в Черногории другой подозреваемый, Слободан Кнежевич, информирует прокуратура Боснии и Герцеговины.

Жертвами боснийской войны в 1992-1995 годах стали, по приблизительным оценкам, около 100 тысяч человек, более двух с половиной миллионов были вынуждены покинуть свои дома и уехать в другие места.