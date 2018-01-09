Петербуржца оштрафовали на 400 тысяч рублей за картинки с Христом

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Суд оштрафовал жителя Санкт-Петербурга Леонарда Конвишера на 400 тысяч рублей за публикацию изображений с Иисусом Христом в социальной сети “ВКонтакте”. Об этом сообщает интернет-газета “Фонтанка”.
В пресс-службе петербургских судов уточнили, что обвиняемый полностью признал вину.
Конвишер был признан виновным в возбуждении ненависти к христианам. Согласно материалам дела, петербуржец разместил три картинки с изображением Иисуса Христа и православного священника в группе “АНТИ ЭНТЕО/АНТИ “БОЖЬЯ ВОЛЯ (18+)” в социальной сети “ВКонтакте”. Персонажи на данных изображениях становились жертвами физического и сексуального насилия.
Дело против Конвишера было заведено летом 2017 года. Тогда в его квартире прошли обыски и были изъяты электронные носители памяти.
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