Мун Чжэ Ин сообщил, что может встретиться с главой КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном при условии, что будут выполнены "определенные условия". Об этом южнокорейский президент заявил в ходе ежегодной пресс-конференции. При этом Мун Чжэ Ин не уточнил, о каких именно условиях идет речь. "Я открыт для любой встречи, но это не должны быть переговоры ради переговоров", – сказал президент Южной Кореи.

Агентство "Рёнхап" отмечает, что Сеул приступил к подготовке переговоров с Пхеньяном по военным вопросам и мерам предотвращения инцидентов на границе двух государств. О намерении обсудить эти вопросы представители Южной Кореи и КНДР договорились накануне, в ходе переговоров в демилитаризованной зоне. Место и время новой встречи станет известно в течение двух недель, сообщает "Рёнхап".

Мун Чжэ Ин также подчеркнул, что до решения мирным путем вопроса о ядерном разоружении КНДР Южная Корея продолжит вместе с мировым сообществом сохранять санкции против Пхеньяна. Сеул может временно снять санкции для облегчения приезда делегации из КНДР на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

9 декабря в приграничной деревне Пханмунджом состоялись первые за два года прямые межкорейские переговоры. По их окончании КНДР заявила, что отправит на Олимпиаду в Южную Корею спортсменов, группу поддержки и делегацию высокопоставленных чиновников. Представитель делегации Южной Кореи рассказал, что Сеул предложил, чтобы делегации обеих стран прошли на Играх вместе.