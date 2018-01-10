В Чечне во вторник утром был задержан руководитель местного представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев. Его обвиняют в хранении 180 грамм вещества "с запахом марихуаны". Сам задержанный отрицает вину. Правозащитники говорят, что фабрикация дел о хранении наркотиков все чаще используется чеченскими силовиками для преследования критиков власти. Титиев возглавил местное представительство "Мемориала" после того, как его предшественница Наталья Эстемирова была убита летом 2009 года.