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Общество

"Мемориал" назвал "расправой" задержание своего сотрудника в Чечне

"Мемориал" назвал "расправой" задержание своего сотрудника в Чечне
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В Чечне во вторник утром был задержан руководитель местного представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев. Его обвиняют в хранении 180 грамм вещества "с запахом марихуаны". Сам задержанный отрицает вину. Правозащитники говорят, что фабрикация дел о хранении наркотиков все чаще используется чеченскими силовиками для преследования критиков власти. Титиев возглавил местное представительство "Мемориала" после того, как его предшественница Наталья Эстемирова была убита летом 2009 года.

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