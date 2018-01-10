Сухогруз столкнулся с российским военным кораблем в Эгейском море

Большой десантный корабль "Ямал" 30 декабря столкнулся в Эгейском море с сухогрузом "Орка-2" из Сьерра-Леоне. Пострадавших нет. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны России. В ведомстве утверждают, что инцидент произошел по вине гражданского судна.

Сухогруз следовал из Египта в Турцию. По данным Черноморского флота России, экипаж судна нарушил правила во время обгона российского корабля. В результате сухогруз врезался в десантный корабль. Оба корабля остались на ходу. Детали о повреждениях российского судна не сообщаются.