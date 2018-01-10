У Красной площади задержан противник уплотнительной застройки

В Москве рядом с Красной площадью задержан гражданский активист Иван Климов. Он стоял с плакатом, на котором было написано "Жителей улицы Кравченко застройщик ЖСК „Учительский дом“ обещал до выборов президента не бить". Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо".

На плакате также был QR-код со ссылкой на запись беседы с представителем застройщика на улице Кравченко Алексеем Белозеровым. Последний, в частности, заявил, что до президентских выборов 2018 года нельзя бить и разгонять активистов, протестующих против уплотнительной застройки.

Белозеров, в частности, отметил, что в период перед выборами "ОМОН не впрягается, Росгвардия не впрягается".