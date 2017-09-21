В Москве неизвестные избили муниципального депутата

В Москве избили муниципального депутата района Крылатское Романа Мирошниченко. Как сообщил сам депутат в Фейсбуке, нападение произошло накануне вечером, двое неизвестных били Мирошниченко по голове. Личные вещи депутата преступники не тронули, пострадавший назвал нападение "заказным", он обратился в полицию.

Роман Мирошниченко возглавляет движение против застройки парка "Крылатские холмы". В муниципальные депутаты активист баллотировался в качестве самовыдвиженца.

В Москве в настоящее время против застройки парков борются жители сразу нескольких районов города. Активисты неоднократно подвергались нападениям.