Трамп: пока идут переговоры, удара по КНДР не будет

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут наносить военный удар по КНДР, по крайней мере до тех пор, пока будет продолжаться диалог между Северной и Южной Кореей. Об этом сообщает пресс-служба президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина по итогам телефонных переговоров двух лидеров в среду.

Трамп также заявил, что и сам он готов к переговорам с Пхеньяном, говорится в сообщении.

Накануне в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей состоялись первые за два года прямые межкорейские переговоры. По их окончании КНДР заявила, что отправит на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею спортсменов, группу поддержки и делегацию высокопоставленных чиновников. Ожидается, что новый раунд переговоров пройдет до конца января.

В среду президент Южной Кореи заявил, что может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном при условии, что будут выполнены "определенные условия". "Я открыт для любой встречи, но это не должны быть переговоры ради переговоров", – сказал президент Мун Чжэ Ин. Он подчеркнул, что до решения мирным путем вопроса о ядерном разоружении КНДР Южная Корея продолжит вместе с мировым сообществом сохранять санкции против Пхеньяна, но может временно их снять, чтобы обеспечить приезд делегации КНДР на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

Международный олимпийский комитет в среду сообщил, что 20 января примет решение о том, будут ли допущены северокорейские атлеты к участию в Олимпиаде и на каких условиях. Пхеньян заявил о готовности отправить своих атлетов на Игры только в начале января, когда все сроки для этого формально прошли.