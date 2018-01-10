Глава МИД Чехии: решение о памятнике Коневу - дело жителей Праги

Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий считает "ненужным жестом" письмо послов пяти стран бывшего Советского Союза относительно памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

В своем письме от 22 декабря 2017 года послы Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и России протестовали против планов разместить у памятника новую табличку с биографией маршала, в которой, в частности, было бы указано на его роль не только при освобождении Праги в 1945 году, но и при подавлении Венгерского восстания в 1956 и "Пражской весны" в 1968 годах.

В опубликованном на сайте МИД Чехии открытом письме послам Стропницкий отметил, что власти страны не могут вмешиваться в решения органов местного самоуправления. Решение разместить новую табличку принял совет пражского района, где расположен памятник Коневу. Министр также отмечает, что памятник Коневу не является военным мемориалом, а решение о его судьбе должны принимать жители Праги и избранные ими представители. Глава МИД Чехии выразил надежду, что послы "не будут поднимать темы, которые не способствуют развитию взаимных отношений".