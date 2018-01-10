Дочерней компании Siemens отказали в иске из-за "крымских" турбин

Арбитражный суд Москвы в среду отказал дочерней компании концерна Siemens в иске к структурам корпорации "Ростех" о признании недействительными договоров на поставку газовых турбин, которые впоследствии были перевезены в аннексированный Россией Крым.

Иск подавала компания "Сименс технологии газовых турбин". Она намерена обжаловать решение.

В декабре прошлого года арбитаржный суд отклонил иск самой германской корпорации Siemens об аресте четырех газовых турбин, поставленных в Крым - как утверждается, в нарушение договоренностей.

Siemens настаивает, что заключала договор о поставке турбин на Таманский полуостров, а "Технопромэкспорт" обманул поставщиков и отправил турбины в Крым в обход санкций Евросоюза. Российская сторона утверждает, что они были приобретены на "вторичном рынке".

О поставке четырех газовых турбин Siemens для строящихся в Севастополе и Симферополе ТЭС стало известно в начале июля прошлого года. После этого концерн прекратил поставки оборудования российским компаниям, которые подконтрольны Кремлю.