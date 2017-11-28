Суд вновь отклонил иск Siemens об аресте турбин, поставленных в Крым

Арбитражный суд Москвы во вторник в очередной раз отклонил иск германской компании Siemens об аресте четырех газовых турбин, поставленных в аннексированный Россией Крым. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Ранее Сергей Чемезов – глава российской госкорпорации "Ростех", к структурам которой Siemens подала иск –​ заявил, что у германской корпорации мало шансов выиграть суд.

Siemens настаивает, что в 2017 году Россия доставила турбины на аннексированный у Украины полуостров в обход санкций, и требует вернуть оборудование. При этом Москва подала встречный иск с требованием признать недействительными пункты договора, касающиеся места использования турбин.

Арбитражный суд Москвы уже несколько раз отклонял требование Siemens наложить арест на турбины. Российская сторона утверждает, что они были приобретены на "вторичном рынке".

О поставке четырех газовых турбин Siemens для строящихся в Севастополе и Симферополе ТЭС стало известно в начале июля. После этого концерн прекратил поставки оборудования российским компаниям, которые подконтрольны Кремлю, а Евросоюз расширил санкции в отношении России.