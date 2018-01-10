Юристы общественной организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга" в интервью Радио Свобода прокомментировали сообщения о массовых заболеваниях военнослужащих накануне и во время новогодних праздников. По данным интернет-издания 47news.ru, с пневмонией, ангиной и бронхитом в Ленинградской области были госпитализированы сотни военных. В комитете по здравоохранению областного правительства журналистам рассказали, что солдатам не вызывают скорую помощь, чтобы информация о росте заболеваемости не предавалась огласке. Официальная статистика при этом занижается. Один из призывников рассказал изданию 47news.ru, что в госпиталь увозят только тех, у кого поднимается температура. При этом из-за отсутствия скорых санитарную машину приходится подолгу ждать. В пресс-службе Западного военного округа утверждают, что "информация о тяжелой эпидемиологической ситуации в некоторых воинских частях" не соответствует действительности.