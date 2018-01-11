СМИ сообщили о референдуме по объединению двух районов Москвы

Совет депутатов муниципального округа Марьино принял решение провести референдум об объединении столичных районов Марьино и Люблино. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на решение, подписанное главой совета Виктором Сотсковым.

О дате проведения референдума официально не сообщается. Однако один из участников заседания подтвердил, что он состоится 18 марта, в день выборов президента России.

В документе сформулирован вопрос, который будет вынесен на референдум. Он звучит так: "Считаете ли вы необходимым, чтобы органы местного самоуправления выступили с инициативой об объединении муниципальных округов Марьино и Люблино в муниципальный округ Марьинский?"

Предложение о проведении референдума, по данным "Медиазоны", поступило от инициативной группы региональной общественной организации содействия становлению благоприятных условий жизни "За комфортную среду" в конце декабря.

Ранее СМИ писали, что власти рассматривают проведение референдумов местного значения 18 марта как один из способов повышения явки на президентских выборах.

О возможности проведения местного референдума в Екатеринбурге в день президентских выборов ранее говорил в своем видеоблоге мэр города Евгений Ройзман.