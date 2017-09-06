СМИ: Путин проголосует на муниципальных выборах в Москве

Президент России Владимир Путин придет на избирательный участок, чтобы принять участие в муниципальных выбора в Москве в единый день голосования, 10 сентября. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на два источника близких к Кремлю.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию. "Этого никогда нельзя исключать", сказал он. В территориальной избирательной комиссии сообщили, что о возможном визите Путина никого не предупреждали.

Путин придет голосовать на муниципальные выборы впервые, подчеркивают собеседники "Дождя". По их словам, это связано с желанием привлечь внимание к выборам.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о том, что в администрации президента продумываются различные способы привлечения избирателей на выборы и подъема интереса к ним. Так, "Ведомости" писали, о намерении выставить в качестве соперника Владимиру Путину на выборах в президента в 2018 году женщину. Для повышения явки обсуждалась также идея проведения в день голосования референдумов по актуальным местным проблемам. А для привлечения молодежи на выборы было запущено специальное приложение на сайте знакомств "Мамба".

10 сентября – в единый день голосования в Москве состоятся выборы депутатов в 125 муниципалитетах. Свои депутаты в муниципальных собраниях необходимы политическим партиям для выдвижения кандидатов в мэры Москвы на выборах 2018 года.