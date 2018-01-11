"Мемориал": родственников Оюба Титиева выгнали из дома

В чеченском селе Курчалой полицейские выгнали из дома родственников задержанного ранее главы грозненского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева.

Как рассказали в "Мемориале", сотрудники курчалойского отдела полиции ворвались в дом Титиева 10 января. Они заявили, что разыскивают его сына Бекхана и брата Якуба, которые должны явиться к участковому уполномоченному полиции, в противном случае у их родных будут неприятности. В доме в этот момент были только женщины – родственницы брата Титиева. Полицейские выгнали их на улицу, заперли дом, а ключи забрали с собой, сообщили в "Мемориале".

Глава представительства правозащитного центра "Мемориал" в Чечне Оюб Титиев был задержан во вторник по дороге на работу и доставлен в Курчалоевское отделение полиции. К нему несколько часов не пускали адвоката. Во второй половине дня в МВД республики сообщили, что правозащитника подозревают в хранении 180 грамм вещества "с запахом марихуаны". Сам задержанный отрицает вину.

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов попросил Следственный комитет проверить версию о том, что Оюбу Титиеву могли подбросить наркотики.

По данным "Новой газеты", Титиеву неоднократно угрожали в связи с его правозащитной деятельностью на территории Чечни. Он возглавил местное представительство "Мемориала" после того, как его предшественница Наталья Эстемирова была убита летом 2009 года.

Соединенные Штаты, Европейский союз и международные правозащитные организации серьезно обеспокоены задержанием Оюба Титиева в Чечне и призывают российские власти немедленно освободить его.