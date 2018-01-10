Госдепартамент требует освободить главу "Мемориала" в Чечне

Соединенные Штаты серьезно обеспокоены задержанием в Чечне правозащитника Оюба Титиева и призывают российские власти немедленно освободить его и обеспечить защиту его прав.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США. В нем указывается, что есть обоснованные опасения, что Титиев может подвергнуться ненадлежащему обращению, если останется под стражей.

Глава представительства правозащитного центра "Мемориал" в Чечне Оюб Титиев был задержан во вторник по дороге на работу и доставлен в Курчалоевское отделение полиции. К нему несколько часов не пускали адвоката. Во второй половине дня в МВД республики сообщили, что правозащитника подозревают в хранении 180 грамм вещества "с запахом марихуаны". Сам задержанный отрицает вину.

По данным "Новой газеты", Титиеву неоднократно угрожали в связи с его правозащитной деятельностью на территории Чечни. Он возглавил местное представительство "Мемориала" после того, как его предшественница Наталья Эстемирова была убита летом 2009 года.

Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс призвал российские власти освободить Титиева. Он подчеркнул, что правозащитник подвергается преследованию по сомнительным обвинениям. Он также отметил, что глава чеченского представительства "Мемориала" много лет вносит неоценимый вклад в дело защиты прав человека.

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов в среду попросил Следственный комитет проверить версию о том, что Оюбу Титиеву могли подбросить наркотики, в хранении которых его обвиняют правоохранительные органы Чечни.