Движение "Голос" жалуется Путину на "случайные" проверки на границах

Движение в защиту прав избирателей "Голос" заявило о "неприкрытой политической слежке и психологическом давлении" на активистов перед предстоящими президентскими выборами. Об этом говорится в заявлении организации на имя президента России Владимира Путина, пишет "Новая газета".

В документе, частности, отмечается, что с августа 2017 года общественные наблюдатели около 50 раз сталкивались с "дополнительными проверками" при пересечении российской границы. Эти проверки порой занимали по несколько часов. Сотрудники пограничных служб сканировали все страницы паспортов, досматривали багаж и личные вещи, пересчитывали наличные деньги. При этом реальную причину проверок они не называют и, как правило, ссылаются на их случайный характер. Никаких нарушений в ходе этих "проверок" обнаружено не было, говорится в заявлении правозащитников.

В этой связи в организации просят президента России Владимира Путина, а также директора ФСБ Александра Бортникова, уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову, главу Совета по правам человека Михаила Федотова сообщить, с чем именно связаны постоянные дополнительные проверки в аэропортах.

Ранее движение в защиту прав избирателей "Голос" призвало ужесточить наказание за фальсификацию результатов выборов. Свидетельства наблюдателей о нарушениях и фальсификациях на выборах в Госдуму в декабре 2011 года стали одним из факторов, приведших к массовым протестам.