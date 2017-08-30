"Голос" призывает ужесточить наказание за нарушения на выборах

Движениев защиту прав избирателей "Голос" призывает ужесточить наказание за фальсификацию результатов выборов. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на доклад организации.

Эксперты "Голоса" предлагают увеличить не только штрафы, но и поднять до двух лет срок давности привлечения к ответственности членов избиркомов за неисполнение закона о выборах. Главное же, по мнению авторов доклада, принять меры для поиска и привлечения к ответственности заказчиков фальсификаций. По данным движения "Голос", с 2009 года правоохранительные органы не нашли ни одного заказчика нарушений на выборах



Сейчас после выборов нарушителям чаще всего выписывают административные штрафы за неправильно оформленные копии протоколов об итогах голосования. Подобные документы не позволяют обжаловать результаты выборов. Как сказал изданию один из авторов доклада, ошибки в оформлении протоколов допускаются намеренно, чтобы скрыть более серьезные нарушения законодательства. Кроме того, по данным экспертов, никто из осужденных за фальсификацию избирательных документов или итогов голосования не лишился свободы. Им были назначены небольшие штрафы или условные сроки.

Свидетельства наблюдателей о нарушениях и фальсификациях на выборах в Госдуму в декабре 2011 года – главным образом в Москве – стали одним из факторов, приведших к массовым протестам конца 2011-го – начала 2012 года.