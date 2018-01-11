Трамп заявил, что его допрос у спецпрокурора Мюллера маловероятен

Президент США Дональд Трамп заявил, что его допрос у спецпрокурора Роберата Мюллера по делу о возможных связях с Россией "маловероятен". Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что Россия не вмешивалась в выборы, и отверг обвинение в том, что между его командой и российскими представителями был сговор. По словам Трампа, информацию о сговоре еще никому не удалось доказать.

В то же время Трамп назвал Россию "важным игроком на мировой арене", с которым США сотрудничают во многих областях. Президент США подчеркнул важность санкций, введенных за аннексию Крыма и вмешательство в вооруженный конфликт на востоке Украины.

В понедельник ряд американских СМИ сообщили со ссылкой на источники, что спецпрокурор Мюллера в ближайшее время намерен допросить Трампа. Утверждалось, что адвокаты президента США начали обсуждать условия этого разговора. Сам Трамп ранее говорил о том, что готов к встрече с Мюллером.

Роберт Мюллер ведет расследование по делу о предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре между приближенными Трампа и Россией. Москва эти обвинения отрицает.