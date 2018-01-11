Мэрия Москвы согласовала шествие в память Маркелова и Бабуровой

Московские власти согласовали намеченное на 19 января шествие в память об убитых в этот день 9 лет назад адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на московский департамент региональной безопасности.

Шествие пройдет по маршруту от Тверского бульвара до Пречистенки, как и в прошлом году. Тогда в нем приняли участие более пятисот человек. Семеро были задержаны сотрудниками полиции.

19 января в России проходят акции, приуроченные ко Дню памяти жертв политического насилия, совершенного по мотивам национальной нетерпимости и идеологической вражды.

Суд признал виновными в убийстве Маркелова и Бабуровой радикальных националистов Никиту Тихонова и его гражданскую жену Евгению Хасис. Тихонова приговорили к пожизненному заключению, Хасис – к 18 годам лишения свободы.

Адвокат Станислав Маркелов вел дела, связанные с нарушением прав человека сотрудниками силовых структур в Чечне, а также защищал антифашистов. Журналистка Анастасия Бабурова занималась неформальными молодежными движениями, в том числе неонацистскими.