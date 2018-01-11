Право, справедливость и взрыв

Левое крыло самолета Ту-154М, на котором летел президент Польши Лех Качиньский, было уничтожено в результате внутреннего взрыва. Соответствующие выводы сделала польская комиссия, которая занимается повторным расследованием авиакатастрофы под Смоленском.

Несмотря на увольнение с поста министра обороны Польши Антония Мацеревича, одного из самых последовательных сторонников "теории взрыва", позиция нынешних польских властей остается неизменной: в деле о гибели польского Ту-154 ставить точку нельзя, версия о взрыве имеет под собой основания.

Бывший министр обороны и депутат Сейма Антони Мацеревич, который многие годы занимался расследованием причин смоленской катастрофы, неоднократно заявлял о том, что на борту президентского авиалайнера имел место взрыв. Вот несколько высказываний Мацеревича разных лет:

"Причиной катастрофы был не несчастный случай, а взрывы, которые произошли еще в воздухе".

"Дерево (имеется в виду лес, в котором упал самолет. – РС) не имеет ничего общего с этой катастрофой".

"Причиной трагедии в Смоленске был взрыв".

О том, что истинные причины катастрофы под Смоленском, в которой погиб его брат, бывший президент Лех Качиньский, станут скоро известны, не раз заявлял и Ярослав Качиньский – лидер правящей ныне в Польше партии "Право и справедливость". Выступая в среду в Варшаве перед своими сторонниками, он заявил:

– В восьмую годовщину трагедии (10 апреля 2018 года. – РС) мы услышим окончательный ответ [о том, что было ее причиной], независимо от того, каким он будет, этот ответ. Но мы его услышим.

Между тем новый министр обороны Мариуш Блащак сразу же после своего назначения заявил, что руководить комиссией, которая занимается расследованием причин смоленской катастрофы, будет его предшественник – Антоний Мацеревич, который, по словам Блащака, сдедал очень много для выяснения ее причин.

В 2010-11 годах расследованием причин случившегося под Смоленском занималась Комиссия по исследованию авиационных катастроф под руководством тогдашнего министра внутренних дел Ежи Миллера. Она пришла к выводу, что трагедия произошла в результате резкого снижения траектории полета и столкновения самолета с деревьями. Никаких следов взрыва на месте катастрофы обнаружено не было. Нынешние власти, однако, не доверяют этому отчету.

Как стало известно, комиссия под руководством Антония Мацеревича, которая намерена опубликовать свой отчет о причинах катастрофы в апреле, пришла к выводу, что левое крыло президентского самолета было повреждено в результате взрыва на борту, а не столкновения с деревьями на подходе к аэродрому.

Левое крыло самолета Ту-154 М было уничтожено в результате внутреннего взрыва

– 10 января во время заседания комиссии господин Фрэнк Тэйлор – международный эксперт по расследованиям авиакатастроф, ознакомившись с материалами комиссии, заявил следующее:

- левое крыло самолета Ту-154 М было уничтожено в результате внутреннего взрыва,

- источников взрыва было несколько,

- дерево (береза) не имело влияния на разрушение крыла, – заявила пресс-секретарь комиссии Марта Палёнэк, подчеркнув, что с мнением эксперта члены комиссии согласились, и оно будет одним из ключевых в отчете.

В свою очередь, ряд специалистов критикуют версию о взрыве, заявляя, что нет никаких реальных фактов в ее поддержку. Смоленская катастрофа не первый год разделяет польское общество: среди сторонников "Права и справедливости" много приверженцев версии о теракте против президента Качиньского и его окружения, оппоненты ныне правящей партии, как правило, критикуют эту версию, считая ее фантазией.

Позицию сторонников того, что польское руководство погибло в 2010 году в результате теракта, отражает, в частности, этот твит:

"Русские исполнили приговор по поручению польских коммунистов. Л.Качиньский, в отличие от Дональда Туска, очень любил Польшу и ненавидел ее врагов, был невыгоден Путину, а потому был убит". (Поясним, что "коммунистами" радикальные сторонники "ПиС" часто называют любых своих оппонентов, а нынешний глава Европейского совета Дональд Туск, занимавший в 2010 году пост премьер-министра Польши, является одной из самых ненавистных им фигур.)

Самолет Ту-154 М с польской правительственной делегацией на борту, которая направлялась на мемориальные мероприятия в Катынь, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 пассажиров, в том числе президентская пара – Лех и Мария Качиньские, погибли.

Обломки самолета до сих пор находятся в России, несмотря на то что Польша многократно обращалась к российским властям с просьбой об их выдаче.