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Право, справедливость и взрыв

"Смоленск – мы помним". Демонстрация сторонников "Права и справедливости"

Левое крыло самолета Ту-154М, на котором летел президент Польши Лех Качиньский, было уничтожено в результате внутреннего взрыва. Соответствующие выводы сделала польская комиссия, которая занимается повторным расследованием авиакатастрофы под Смоленском.

Несмотря на увольнение с поста министра обороны Польши Антония Мацеревича, одного из самых последовательных сторонников "теории взрыва", позиция нынешних польских властей остается неизменной: в деле о гибели польского Ту-154 ставить точку нельзя, версия о взрыве имеет под собой основания.

Бывший министр обороны и депутат Сейма Антони Мацеревич, который многие годы занимался расследованием причин смоленской катастрофы, неоднократно заявлял о том, что на борту президентского авиалайнера имел место взрыв. Вот несколько высказываний Мацеревича разных лет:

"Причиной катастрофы был не несчастный случай, а взрывы, которые произошли еще в воздухе".

"Дерево (имеется в виду лес, в котором упал самолет. – РС) не имеет ничего общего с этой катастрофой".

"Причиной трагедии в Смоленске был взрыв".

О том, что истинные причины катастрофы под Смоленском, в которой погиб его брат, бывший президент Лех Качиньский, станут скоро известны, не раз заявлял и Ярослав Качиньский – лидер правящей ныне в Польше партии "Право и справедливость". Выступая в среду в Варшаве перед своими сторонниками, он заявил:

– В восьмую годовщину трагедии (10 апреля 2018 года. – РС) мы услышим окончательный ответ [о том, что было ее причиной], независимо от того, каким он будет, этот ответ. Но мы его услышим.

Обломки польского Ту-154 под Смоленском. Фото сделано 14 апреля 2010 года, через 4 дня после катастрофы
Обломки польского Ту-154 под Смоленском. Фото сделано 14 апреля 2010 года, через 4 дня после катастрофы

Между тем новый министр обороны Мариуш Блащак сразу же после своего назначения заявил, что руководить комиссией, которая занимается расследованием причин смоленской катастрофы, будет его предшественник – Антоний Мацеревич, который, по словам Блащака, сдедал очень много для выяснения ее причин.

В 2010-11 годах расследованием причин случившегося под Смоленском занималась Комиссия по исследованию авиационных катастроф под руководством тогдашнего министра внутренних дел Ежи Миллера. Она пришла к выводу, что трагедия произошла в результате резкого снижения траектории полета и столкновения самолета с деревьями. Никаких следов взрыва на месте катастрофы обнаружено не было. Нынешние власти, однако, не доверяют этому отчету.

Как стало известно, комиссия под руководством Антония Мацеревича, которая намерена опубликовать свой отчет о причинах катастрофы в апреле, пришла к выводу, что левое крыло президентского самолета было повреждено в результате взрыва на борту, а не столкновения с деревьями на подходе к аэродрому.

Левое крыло самолета Ту-154 М было уничтожено в результате внутреннего взрыва

– 10 января во время заседания комиссии господин Фрэнк Тэйлор – международный эксперт по расследованиям авиакатастроф, ознакомившись с материалами комиссии, заявил следующее:

- левое крыло самолета Ту-154 М было уничтожено в результате внутреннего взрыва,

- источников взрыва было несколько,

- дерево (береза) не имело влияния на разрушение крыла, – заявила пресс-секретарь комиссии Марта Палёнэк, подчеркнув, что с мнением эксперта члены комиссии согласились, и оно будет одним из ключевых в отчете.

В свою очередь, ряд специалистов критикуют версию о взрыве, заявляя, что нет никаких реальных фактов в ее поддержку. Смоленская катастрофа не первый год разделяет польское общество: среди сторонников "Права и справедливости" много приверженцев версии о теракте против президента Качиньского и его окружения, оппоненты ныне правящей партии, как правило, критикуют эту версию, считая ее фантазией.

Позицию сторонников того, что польское руководство погибло в 2010 году в результате теракта, отражает, в частности, этот твит:

"Русские исполнили приговор по поручению польских коммунистов. Л.Качиньский, в отличие от Дональда Туска, очень любил Польшу и ненавидел ее врагов, был невыгоден Путину, а потому был убит". (Поясним, что "коммунистами" радикальные сторонники "ПиС" часто называют любых своих оппонентов, а нынешний глава Европейского совета Дональд Туск, занимавший в 2010 году пост премьер-министра Польши, является одной из самых ненавистных им фигур.)

Самолет Ту-154 М с польской правительственной делегацией на борту, которая направлялась на мемориальные мероприятия в Катынь, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 пассажиров, в том числе президентская пара – Лех и Мария Качиньские, погибли.

Обломки самолета до сих пор находятся в России, несмотря на то что Польша многократно обращалась к российским властям с просьбой об их выдаче.

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