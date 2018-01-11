Оскорбительная площадь

Перед российским посольством в США появится площадь Бориса Немцова (Boris Nemtsov Plaza). Такое решение принял Городской совет Вашингтона; оно вступит в силу к годовщине гибели оппозиционера, застреленного в ночь на 28 февраля 2015 года. Об этом сообщил в Facebook один из соратников Немцова и инициатор переименования Владимир Кара-Мурза:

Отдельным решением Городской совет Вашингтона единогласно проголосовал за ускоренный порядок принятия законопроекта о площади Бориса Немцова перед посольством России. Переименование вступит в силу к 27 февраля.

Жанна Немцова:

Володя, спасибо тебе огромное. Я знаю точно, что без твоих усилий это было бы невозможно. И это было бы невозможно без усилий волонтёров Немцова моста, которые уже почти три года охраняют Мемориал. Я горжусь своим папой и тем фактом, что в его честь будет названа площадь. Он этого достоин. А Россия будет свободной.

Марина Мирлина:

Спасибо, Городской совет Вашингтона!

Спасибо Vladimir Kara-Murza!

Спасибо всем, кто не оставляет Мост, дежурит там, и не сдается!

Стыдно, конечно, что это не Московский городской совет, и площадь не московская... Но, доживём и до этого!

Елена Хейтам:

Пусть теперь каждый конверт, каждый входящий и исходящий документ из Российского посольства помечается именем Бориса Ефимовича Немцова. Вечная ему память 🙏 БОРИСь!

Нужно отметить, что на самом деле адрес российского посольства останется прежним - Висконсин-авеню, дом 2650. Цель переименования - увековечить память Немцова там, где это возможно, поскольку в России этого сделать не удается. В декабре 2017 г. Владимир Кара-Мурза объяснял это в интервью РС:

Понятно, что улица Немцова, площадь Немцова, мемориальные доски, посвященные памяти Немцова, должны прежде всего появиться в России – в Москве, в Ярославле, в Нижнем Новгороде. И год назад городская дума Нижнего Новгорода даже приняла почти единогласное решение увековечить его память, память первого демократически избранного губернатора, повесив мемориальную доску на доме, где он жил. Но прошло уже больше года, мемориальной доски нет. Мемориальные знаки, которые жители домов, где жил Борис в Ярославле и Москве сами установили, эти доски были демонтированы. <...>

Посыл такой: поскольку в нашей собственной стране России нам не дают увековечить память российского государственного деятеля, значит, нужно это делать там, где это возможно. Мне кажется, что нет ничего более пророссийского, чем назвать площадь перед российским посольством именем российского государственного деятеля.

Многие приветствуют появление такой площади.

Алексей Широпаев:

В Вашингтоне будет площадь в честь Бориса Немцова. А у нас в Москве до сих пор всё ещё невозможно установить мемориальную доску на месте убийства Немцова...

Кирилл Ненашев:

Вот это круто.

А мы не можем мост переименовать, на котором убийство произошло...

Сергей Конов:

В столице США теперь будет площадь Бориса Немцова. По-моему это замечательно! У России было три года, чтобы сделать правильные выводы из этого сверх циничного и зверского преступления. Не сделали. Это очень стыдно. И беспрецедентно глупо. Впрочем, давно уже ни для кого не секрет, что власть в России глупа до идиотизма.

Я, русский человек, горжусь тем, что в Америке будет площадь имени моего выдающегося соотечественника Бориса Немцова. А вот питерцы гордятся своим мостом имени Кадырова? Надеюсь, им стыдно за это издевательство над русскими людьми. Это Ахмат Кадыров призывал чеченцев в 1996 году «убивать русских столько, сколько сможете». Ну, что ж, я не удивлюсь, если наши власти назовут отрезок Садового Кольца перед посольством США улицей Ахмата и Рамзана Кадырова: так сказать, в отместку и с намёком. Будет вполне в соответствии с мракобесием и паранойей сегодняшних российских настроений.

Сергей Мулин:

Был я там в 1999-м, когда Доренко резал сустав Примакову - не место для Plaza, одно название. Гостиница Ноliday Inn, супермаркет и изгиб Висконсин Авеню за воротами КПП, где автобусная остановка ещё. И угол Сахарова-Боннер в Нью-Йорке у постпредства РФ при ООН в бытность хозяином офиса Лаврова помню. ПолиТопонимика. А вообще по факту мост у Кремля давно не Москворецкий - либо Руста, либо Немцов

Прокремлевские блогеры реагируют без энтузиазма.

Не радует новшество и российских официальных лиц. Так, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков счел появление площади Немцова в Вашингтоне вмешательством во внутренние дела России, а глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал решение "грубым и жестким", призванным "демонтировать образ России".

Василий Гатов:

Он хотел сказать "демонизировать", но не смог выговорить.

Илья Яшин:

‪Назвали площадь в Вашингтоне именем бывшего вице-премьера российского правительства и тем самым «демонтировали образ России».‬

‪Каким же феерическим идиотам в нашей стране доверено принятие законов.‬

Мария Слоним:

Как они сами себе объясняют свою неадекватную реакцию? Площадь называют именем политика, депутата, губернатора, вице-премьера... Что ужасного случилось?

Владимир Милов:

Путинистов возмущает переименование американской площади именем патриота России Бориса Немцова, а улица Кадырова в Москве - не возмущает. Прекрасная иллюстрация того, что за национал-предатели и оккупанты сидят в Кремле

Наталья Геворкян:

По поводу площади им. Немцова в Вашингтоне: "Песков уточнил, что городские власти будут решать, давать ли симметричный ответ". Симметричный -- это как? Назовут площадь в Москве именем убиенного американского политика, или тоже именем убиенного российского политика? Короче, любая симметрия тут подходит

Кирилл Лятс:

Жирик вместо благодарности предлагает в отместку (!!!) за присвоение площади, на которой находится Российское посольство в Вашингтоне, имени Бориса Немцова, назвать какую-нибудь улицу в Москве именем Гэса Холла. Но если бы Вольфыч был бы тролем 80го уровня, он бы предложил бы все таки назвать улицу в Москве именем предшественника Холла на посту генесека американской компартии - Эрла Браудера...Все бы были в восторге!

Альфред Кох:

Интересно, как может Кремль симметрично ответить на то, что площадь перед российским посольством в Вашингтоне назвали именем Бориса Немцова?

Борис был противником Путина. Значит назвать площадь в Москве именем противника Трампа? То есть Хиллари Клинтон? Вяло, да и глупо.

Назвать именем убитого политика? Кеннеди? Запросто. Американцы только поаплодируют. Мартина Лютера Кинга? Аналогично...

Именем злейшего врага Америки? Кого? Гитлера? Ок. Пусть! Пусть в Москве будет площадь Адольфа Гитлера. Чтобы американцев корёжило... Самим не смешно?

Тогда как? Как можно «симметрично» насолить американцам? Да никак!

Знаете почему? Да потому, что Боря не был врагом России. Он был только врагом тех бандитов, которые ею сейчас правят. А Америкой бандиты не правят. И поэтому симметричный ответ - невозможен.

Депутат Госдумы Михаил Дегтярёв предложил мэру Москвы поменять почтовый адрес посольства США в РФ на Североамериканский тупик, дом номер 1. В Сети есть и другие предложения.

Вера Кричевская:

Проезд Ли Харви Освальда, думаю это имелось в виду

Алексей Соломин:

А что такое вообще симметричный ответ Москвы на название "площадь Немцова"? Нужно найти убитого в США американского политика, который был при этом в оппозиции действующей власти или порядкам? Martin Luther King, Jr.? Площадь Мартина Лютера Кинга? Перед американским посольством? Ну, почему нет? Давайте, охотно поддержу

Лев Рубинштейн:

Эти наши думские <дураки>, вознамерившиеся дать "симметричный ответ" на топонимическую инициативу города Вашингтона, никакой симметрии, разумеется, не достигнут. Где они, а где симметрия? Потому что людей и граждан, симметричных Борису, в Америке чтут и уважают, что нашим <дуракам> никогда понятно не будет. Потому что <дураки>.

Ну, интересно, кого бы такого действительно симметричного могли бы придумать наши <дураки>, если бы были не такими <дураками>? Ну, разве что Мартина Лютера Кинга? Так он и без того герой в Америке. Как, впрочем, и Борис - герой в России.

А <дураки> - они <дураки> и есть.

Дмитрий Гудков:

В Вашингтоне назвали площадь именем российского политика – Бориса Немцова. Реакция нормального человека – здорово! Уважают! Реакция российского парламентария: негодяи! Они хотят нас оскорбить!

Парламентариев таких не один и не два, но спроси их, в чем оскорбление – не смогут объяснить. Я им помогу.

Для них нет российского народа. Для них есть начальство – и только. А на начальстве прямо сейчас горит шапка: кто стрелял на мосту у Кремля? Кто объявил организатором убийства мелкую сошку, водителя? Кто год за годом покрывает заказные убийства, бессудные расправы и сажает в тюрьмы лучших представителей гражданского общества?

Вот им-то и невыносимо, что за рубежом знают, где настоящая Россия, а где временщики.

Но мы не должны забывать, что за границей могут знать, что угодно. Важно, чтобы это знали мы сами. И мы сможем гордиться только тогда, когда сами увековечим память Бориса – причем не только табличкой или улицей, но изменением России.

А если «парламентарии» хотят отомстить Америке – то пусть перестанут ездить туда, скупать там недвижимость и учить детей. Вот это будет по-настоящему асимметричный ответ.

​Данила Гальперович:

Горшенинские олухи с мозгами табуретки пытаются подобрать "зеркальный ответ" на появление имени Бориса Немцова на карте Вашингтона. Господи, и им за такое еще деньги платят... Стиль прыщавого юного панка детектед.

"Симметричным стало бы переименование Новинского бульвара в бульвар Сноудена или Ассанжа. А еще можно, раз в США от этого нынче так подгорает, переименовать Большой Девятинский переулок в переулок Дэвиса Джефферсона (гуглите про президента Конфедеративных Штатов Америки).

Ну, а ассиметричным ответом могла бы стать постоянная трансляция частными лицами на посольство США последних твитов Wikileaks или фотографии того же Сноудена (счастливого, в Москве). Или флага Конфедерации.Хотя, на самом деле, ответ будет немного другим. Помните отъем госдач? Так вот, все будет веселее. Инфа, как говорится, "соточка".

По подсказке Boris Lvin - олухам стоило бы знать, что в Вашингтоне есть Jefferson Davis Highway, проходящий прямо перед Пентагоном.

Михаил Перегудов:

Вообще-то на Новинском бульваре ровно напротив посольства США уже есть магазин «Армия России». Куда уж дальше троллить-то?

Николай Травкин:

Ну, вот, всё-таки и стал кошмарный сон нашего посла в США явью. Принял единогласно решение горсовет Вашингтона о названии площади перед посольством России именем Бориса Немцова.

…Но за Сноудена беспокойство появляется, не приключилась бы с ним какая неприятность. А то гордума Москвы тоже в ускоренном режиме переименует площадь перед посольством Америки в пл. Эдварда Сноудена.

Ассиметричный, так сказать, ответ сделают.

Кирилл Шулика:

Реакция российских говорящих голов на переименование площади у российского посольства в Вашингтоне на имя Бориса Немцова довольно показательна. Они в ответ призывают даже назвать Новинский бульвар в Москве именем трансгендера Челси Менинга. Это прекрасно, конечно... Как им, бесам, даже убитый Борис Ефимович покоя не дает. Ну так пусть они знают... Кое-кому из них вскоре придется тоже жить на улице Бориса Немцова.

Олег Пшеничный:

Если вы не виноваты в гибели Немцова, что же вы дураки обижаетесь, что именем россиянина будет названа целая площадь в Вашингтоне?

Лев Рубинштейн:

Шапки на них горят вечным огнем

Впрочем, по поводу того, кто виноват, есть и альтернативное мнение -например, у Сергея Маркова:

США. Немцов был убит именно СБУ или неонацистами Азова, а не ЦРУ, потому что ЦРУ не может убить проамериканского высокопоставленного политика, личного знакомого президентов США. Просто бюрократически это невозможно. Но ЦРУ несет политическую ответственность за убийство Немцова, потому что ЦРУ поддерживает и СБУ и неонацистов Азова, зная, что они активно используют террористические методы.

Тем временем народный мемориал на месте гибели Немцова в очередной раз оказался разорен, причем наряду с цветами люди в штатском забрали и рюкзаки активистов, которые дежурили рядом с мемориалом.