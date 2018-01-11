В Москве в ночь на четверг был разорен мемориал Немцову

В Москве сотрудники компании "Гормост" в сопровождении людей в штатском увезли все цветы с народного мемориала Борису Немцову, а также забрали личные вещи дежуривших на Большом Москворецком мосту активистов.

Правозащитный портал "ОВД-Инфо" сообщает, что дежурившие у мемориала Дмитрий Косчаев и Ольга Авилонова лишились рюкзаков, в которых были деньги, документы и банковские карты. При этом Авилонову повалили на землю.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года недалеко от Кремля. В ту же ночь на месте убийства оппозиционера был создан народный мемориал, который впоследствии неоднократно разоряли сотрудники коммунальных служб и прокремлевские активисты.