Координатор "Эковахты" получил письмо с угрозами в свой адрес

Координатор "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрей Рудомаха получил по электронной почте письмо с угрозами в свой адрес. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Неизвестный автор письма прикрепил фотографию из фейсбука Рудомахи, на которой эколог запечатлён со следами травм после недавнего избиения. На фото размещен текст "На Кубани не место людям, скрытно исповедующим сатанисткие вероучения, использующим иностранные деньги для разрушения России, перекрываясь защитой экологии. Вам безопаснее уехать..." (орфография сохранена).

Похожее письмо с того же электронного адреса пришло и на личный адрес заместителя координатора "Эковахты" Дмитрия Шевченко. Автор назвал Шевченко "прихвостнем Рудомахи" и предложил экологу тоже покинуть страну.

Адвокат Алексей Аванесян считает, что рассылка писем с угрозами связана с общественной природоохранной деятельностью "Эковахты". Защитник направил ходатайство о необходимости обеспечить Рудомахе государственную защиту.

В конце декабря полиция возбудила уголовное дело о грабеже с применением насилия в связи с нападением на краснодарского эколога Андрея Рудомаху. Экологи проводили инспекцию участка Черноморского побережья в Краснодарском крае. Они утверждали, что территория принадлежит Николаю Егорову, однокурснику президента Владимира Путина. По информации активистов, на побережье ведется незаконное строительство винного завода.

Рядом со стройкой у экологов возник конфликт с охраной, которая потребовала удалить кадры съемки. Активисты отказались это сделать и отправились домой к одному из участников "Эковахты". Там экологов ждали неизвестные в балаклавах. Они распылили газ из баллончиков, а Рудомаху жестоко избили. Из автомобилей экологов были похищены документы и аппаратура.

"Экологическая вахта по Северному Кавказу" – российская некоммерческая организация, занимающаяся охраной окружающей среды региона с 1997 года. Она объединяет активистов Республики Адыгея, Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.