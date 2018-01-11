Путин: США "прокололись", сделав ставку на "того персонажа"

Президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами СМИ заявил, что США "прокололись", "сделав ставку" на оппозиционера Алексея Навального. Так Путин прокомментировал решение Центризбиркома о недопуске Навального к участию к выборам.

Имя оппозиционера российский президент вновь не упомянул. "Тот персонаж, которого вы упомянули, – он же не единственный, кого не допустили, почему-то других не называют", – сказал Путин. По мнению президента, критика решения российского ЦИК со стороны Вашингтона говорит о желании американских властей продвинуть конкретных людей в руководство других стран.

25 декабря ЦИК отказался регистрировать Навального кандидатом в президенты из-за приговора по делу "Кировлеса". В ответ политик призвал бойкотировать выборы и анонсировал акцию протеста. После этого в Кремле заявили о необходимости проверить призывы Навального на соответствие российскому законодательству.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Участвовать в них намерены, в частности, действующий российский президент Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель "Яблока" Григорий Явлинский и директор подмосковного совхоза Павел Грудинин от КПРФ.