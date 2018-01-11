Туск: правительство Польши может вывести страну из ЕС

Председатель Европейского совета Дональд Туск предупредил, что правительство Польши может попытаться вывести страну из ЕС, если перестанет получать инвестиции от Евросоюза. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Туск отметил, что для правящей партии "Право и справедливость" главным преимуществом ЕС является получение финансирования. К таким аспектам как общий рынок и безопасность партия относится с пренебрежением, сказал Туск. Председатель Евросовета также подчеркнул, что Брюссель надеется видеть Польшу в составе ЕС.

В декабре прошлого года Европейская комиссия запустила процедуру санкций против Польши. Такие мены приняли из-за нарушения норм верховенства права. Судебная реформа, проводимая сейчас в Польше, позволяет назначать некоторых судей голосованием в парламенте. Европейская комиссия считает, что это ведет к нарушению независимости третьей власти и подчинению судов политикам. В отношении Польши решено применить статью 7 Договора о Европейском союзе, что может привести к санкциям вплоть до лишения Варшавы права голоса в Евросоюзе. Польские власти назвали решение Еврокомиссии политическим. И пообещали продолжать реформы. В правительстве считают, что это поможет борьбе с коррупцией.