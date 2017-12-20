Варшава критикует Еврокомиссию, которая грозит Польше санкциями

Официальная Варшава подвергла критике решение Еврокомиссии, которое может привести к санкциям ЕС против Польши. В отношении Польши решено применить статью 7 Договора о Европейском Союзе, что может привести к санкциям вплоть до лишения Варшавы права голоса в Евросоюзе. Европейская комиссия считает, что нынешняя реформа судебной системы в Польше ведет к нарушению независимости третьей власти и подчинении судов политикам, с чем категорически не согласны в самой Варшаве.

"Для санкций нет никаких оснований - мы внесли ряд поправок в законодательные акты, касающиеся Верховного суда и других. На самом деле мы конкретных обвинений со стороны Европейской комиссии не слышим" - заявила в интервью телеканалу "TVP info" пресс-секретарь польского правительства Йоанна Копчиньска.

Окончательное решение о том, существует ли в Польше угроза серьезных нарушений ценностей ЕС примет Совет Европейского союза - для этого нужно согласие трех пятых стран-членов ЕС, а до этого - Европейского парламента.

Хотя до реального введения санкций может пройти еще немало времени (такой шаг Варшава может обжаловать в Европейском суде), но польская оппозиция заявляет о том, что нынешние власти своими действиями нанесли огромный урон Польше, что, среди прочего, может привести к изоляции Варшавы в ЕС и, что не исключено, сокращению инвестиций в польcкую экономику.