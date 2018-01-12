В новостной ленте Facebook будет больше записей друзей

Лента новостей Facebook станет чаще отображать записи друзей, а приоритет постов СМИ и компаний, напротив, снизится.Об этом сообщил основатель социальной сети Марк Цукерберг.

Компания, по его словам, начала получать больше жалоб на то, что коммерческие сообщения вытесняют записи друзей пользователей. Теперь команда Facebook будет концентрироваться не на помощи пользователям в поиске важного контента, а на поддержании значимых социальных контактов. Цукерберг подчеркнул, что на внедрение нововведений уйдет несколько месяцев. Он также предположил, что в результате этих изменений люди будут проводить меньше времени на Facebook, но оно станет более ценным.

В прошлом году Facebook запустила кампанию по борьбе с ложными новостями. Крупные информационные агентства помогали соцсети маркировать сомнительные публикации. Компания также сотрудничает с расследованием Сената США о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году. Пользователи Facebook теперь могут узнать, были ли они подписаны на страницы в социальных сетях, якобы публикующие "российскую пропаганду". А именно посты, созданные так называемой "фабрикой троллей" – российским Агентством интернет-исследований.