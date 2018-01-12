Предполагаемому лидеру "Шалтая-Болтая" Аникееву отказали в УДО

Суд в Москве в пятницу отказал предполагаемому лидеру хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву в условно-досрочном освобождении. Об этом корреспондент Радио Свобода из зала суда.

В июле минувшего года Аникеева приговорили в двум годам лишения свободы. Еще двое обвиняемых по делу "Шалтая-Болтая" – Александр Филинов и Константин Тепляков –​ получили по три года колонии в сентябре. Адвокат Теплякова сообщил, что Владимир Аникеев дал показания в отношении своих предполагаемых сообщников.

По версии следствия, группа хакеров "Шалтай-Болтай", или "Анонимный интернационал", специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ – для последующей продажи данных в интернете.

Среди возможных потерпевших от действий хакеров называли пресс-секретаря главы правительства России Наталью Тимакову и заместителя начальника управления внутренней политики администрации президента Тимура Прокопенко.